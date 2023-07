UEFA anuncia horários dos jogos do V. Guimarães na 2ª pré-eliminatória da Liga Conferência

A UEFA já anunciou os horários dos jogos do V. Guimarães na 2ª pré-eliminatória da Liga Conferência. A partida da primeira mão terá lugar no dia 27, quinta-feira, pelas 19 horas, no Stadion Celje, na Eslovénia. O jogo será dirigido pelo árbitro cipriota Chrysovalantis Theouli, que contará com os auxiliares Kyriakos Sokratous e Andreas Andreou e o quarto árbitro Menelaos Antoniou.O embate da segunda mão, no Estádio D. Afonso Henriques, será a 3 de agosto, pelas 20h15. A equipa de arbitragem nomeada para o jogo é natural da Ucrânia. Será formada pelo árbitro principal Viktor Kopiievskyi e pelos auxiliares Semen Shlonchak e Oleksandr Berkut, assim como pelo quarto árbitro Yaroslav Kozyk.