Último dérbi entre V. Guimarães e Sp. Braga vale um total de 33 mil euros em multas

O V. Guimarães foi multado em 11.160 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na sequência do processo disciplinar instaurado após o encontro com o Sp. Braga, disputado no Estádio D. Afonso Henriques, a 27 de fevereiro. A SAD foi penalizada pela inobservância de outros deveres, assim como pelo incumprimento dos deveres de organização.No total, Vitória e Sp. Braga foram multados em 32.913 euros devido aos incidentes que marcaram o final do dérbi antes da entrada no túnel de acesso aos balneários e já dentro desse mesmo espaço em que foi perfeitamente percetível uma altercação generalizada.A lista de multas é bastante extensa.O presidente do Vitória, António Miguel Cardoso, terá de pagar 450 euros, enquanto Ibrahima Bamba foi multado em 1.071 euros e Afonso Freitas em 357 euros. Por seu turno, o team manager Pedro Ferreira vai pagar 357 euros.Já do lado do Sp. Braga, os arguidos Artur Jorge, Vítor Tormena, Bernardo Fontes, Al Musrati, Cristian Borja, Iuri Medeiros, Víctor Gomez e Urus Racic confessaram "integralmente e sem reservas os factos vertidos na acusação".Foram, por isso, multados nos seguintes valores: Artur Jorge (867 euros), Vítor Tormena (1.734 euros), Bernardo Fonte (1.130 euros), Al Musrati (1.130 euros), Cristian Borja (867 euros), Urus Racic (260 euros), Iuri Medeiros (260 euros) e Víctor Gómez (260 euros).Por seu turno, o clube foi multado em 8.130 euros, enquanto o seu presidente, António Salvador, terá de desembolsar 650 euros. Foram ainda multados Álvaro Djaló, em 330 euros, e Joaquim Carvalho Vieira, em 3.900 euros.