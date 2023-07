V. Guimarães abriu o treino aos sócios mais assíduos de 2022/23

O Vitória premiou os sócios mais assíduos na temporada 2022/23 com a oportunidade de assistirem ao treino desta segunda-feira.Os associados marcaram presença nas bancadas do Estádio D. Afonso Henriques e, pelo meio, puderam também privar com os jogadores. Bruno Varela, aliás, agradeceu pelo apoio de sempre."Muito obrigado! Na época passada vocês estiveram sempre presentes, tanto aqui como nos jogos disputados fora de casa. Espero que isso se repita na próxima. A vossa presença é muito importante para nós e, por isso, contamos muito com o vosso apoio", disse o capitão, citado pelo site do clube.Moreno também enalteceu a atitude dos adeptos. "Sabemos que foram aí uns 600, mas também sabemos que muitos mais não fizeram o mesmo simplesmente porque não podiam, por questões de saúde ou outros motivos de força maior. A verdade é que nunca nos faltaram. Foi uma prova de lealdade perante o Vitória", apontou.De referir que André Amaro e Zé Carlos, que estiveram ao serviço dos sub-21, já integraram os trabalhos, assim como Matheus Índio, André André e Rodrigo Duarte, que superaram os respetivos problemas físicos.