V. Guimarães arranca pré-época com 26 jogadores mas sem Lameiras e Bamba

Tal como estava previsto, o V. Guimarães regressou esta segunda-feira aos trabalhos, com a realização dos habituais exames médicos e testes físicos. Com o primeiro treino previsto para esta terça-feira, o primeiro dia da época 2023/24 dos vitorianos contou com a presença de 26 jogadores e três ausências importantes: Ibrahima Bamba, Rúben Lameiras e Janvier.De acordo com o comunicado do vimaranenses, estes três atletas foram "autorizados pelo clube a resolver assuntos particulares". Refira-se que Bamba tem praticamente tudo acertado para rumar ao Al-Duhail, do Qatar, num negócio que deve render 8 milhões de euros no imediato ao V. Guimarães. Lameiras e Janvier também poderão estar de saída.Presentes no arranque estiveram os guarda-redes Bruno Varela, Rafa e Gui; os defesas Jorge Fernandes, Mikel Villanueva, Mamadou Tounkara, Bruno Gaspar, Miguel Maga, Hélder Sá, Afonso Freitas e Manu Silva; os médios Tomás Händel, André André, Matheus Índio, Dani Silva, Tiago Silva, João Mendes, Diogo Sousa e Telmo Arcanjo; os extremos Nelson da Luz, Jota Silva e Jota Pereira; e os avançados André Silva, Safira, Anderson Silva e Rodrigo Duarte.Parte do plantel, mas impossibilitados de se apresentarem ao trabalho por estarem a competir no Campeonato da Europa de sub-21, estão Celton Biai, André Amaro e Zé Carlos.Ao contrário do que estava previsto, o futuro reforço Charles ainda não se apresentou ao trabalho.