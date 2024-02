V. Guimarães assina contrato profissional com José Sacramento

O V. Guimarães anunciou, esta segunda-feira, ter chegado a acordo com avançado José Sacramento, de apenas 16 anos, para a assinatura do seu primeiro contrato profissional. Em declarações aos meios dos vitorianos, o jovem prometeu continuar a "dar o melhor todos os dias"."A época está a ser muito boa para mim e este momento deixa-me ainda mais feliz e orgulhoso. Às vezes parece que dizemos todos a mesma coisa, mas a verdade é que assinar contrato profissional dá-nos uma motivação grande e também um sentido de responsabilidade maior. Não queremos desiludir quem acreditou e confiou em nós e ficamos com o dever de mostrar que merecemos tal confiança", explicou o ponta de lança.Destaque dos sub-16 dos conquistadores, Sacramento soma 16 golos em 19 jogos, sendo o melhor marcador da equipa, e tem também já três partidas pelos sub-17. As boas exibições já lhe valeram também a chamada a um estágio de preparação da Seleção Nacional de sub-16.