V. Guimarães coloca à venda os bilhetes para a receção ao Celje

O V. Guimarães comunicou esta sexta-feira que os bilhetes para a receção ao Celje, jogo da 2.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência, já se encontram à venda.Como escreve o clube no seu site oficial, os sócios com lugar anual para a temporada 2023/24 têm entrada gratuita com o respetivo cartão de sócio e a quota 7 (julho). Já os ingressos para sócios sem não lugar anual, que também necessitam de ter a quota 7 (julho) em dia, têm o custo unitário de 10 euros para as bancadas Inferior Poente, Inferior Neno, Superior Neno e Superior Sul, enquanto os bilhetes para acompanhante de sócio, para as mesmas bancadas, estão disponíveis por 15 euros, sendo que cada sócio poderá adquirir dois bilhetes de acompanhante, estando limitado ao número de lugares livres, e apenas mediante apresentação do cartão de sócio.Finalmente, os bilhetes para público adepto do Vitória custam 20 euros para as bancadas Inferior Poente, Inferior Neno, Superior Neno, Superior Sul, com os ingresso para a zona da formação visitante, a Bancada Norte, custam 15 euros.A partida está marcada para a próxima quinta-feira, dia 3 de agosto, e tem o apito inicial previsto para as 20h15.