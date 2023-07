V. Guimarães condenado a pagar 262 mil euros à Autoridade Tributária

O V. Guimarães anunciou, este domingo, que foi condenado a pagar um valor de 262 916,42 euros à Autoridade Tributária. A decisão, tomada pelo Tribunal Central Administrativo Norte, visa regularizar uma dívida respeitante ao IRC do exercício de 2004. Essa mesma regularização será feita em 60 prestações."O Vitória Sport Clube foi condenado pelo Tribunal Central Administrativo Norte ao pagamento de 262 916,42 euros à Autoridade Tributária. A regularização dessa dívida, respeitante ao IRC do exercício de 2004, será feita em 60 prestaçõesA dívida começou por ser apurada em 2007, na sequência de uma ação inspetiva conduzida pelos Serviços de Inspeção Tributária, e foi alvo de sucessivos recursos apresentados pelo Vitória SC. Cumpridos esses recursos, o Tribunal Central Administrativo Norte determinou a condenação do pagamento de 262 916,42 euros.Face ao histórico de cumprimento de impostos nos últimos anos, nomeadamente do Plano de Recuperação Económica definido no âmbito do PEC (Procedimento Extrajudicial de Conciliação) e por ter provado que tem regularizado as suas obrigações, à custa de uma política de controlo de custos e de grande rigor financeiro, o Vitória SC acertou recentemente com a Autoridade Tributária um pagamento faseado (e mais leve) da dívida em causa.O Vitória SC não quer desviar-se deste caminho da credibilização e contará, por certo, com a compreensão dos associados, atletas e treinadores, entre outros colaboradores."