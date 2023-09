V. Guimarães: Conselho Vitoriano demite-se em bloco e fala em relação deteriorada com os restantes órgãos sociais

O Conselho Vitoriano, órgão social de caráter consultivo do V. Guimarães presidido por Miguel Salazar, apresentou a sua demissão em bloco, dizendo que a sua situação "se tornou insustentável para o normal funcionamento da instituição Vitória Sport Clube".Em comunicado, os seus elementos detalharam que, no seguimento das suas "intervenções nas duas Assembleias Gerais Extraordinárias [de 3 de março e 19 de maio], o Conselho Vitoriano foi surpreendido pelo desconforto manifestado por outros Órgãos Sociais, que então discordaram da sua postura interventiva". No seguimento, dizem, a situação agravou-se: "Acresce ainda que, desde essa altura, o Conselho Vitoriano tem constatado que o tratamento que lhe é dado por outros Órgãos Sociais tem vindo a deteriorar-se progressivamente. A situação mais recente, relacionada com a próxima AG de 6 de Outubro, em que o Conselho Vitoriano não foi consultado, nem sequer informado, acerca da sua marcação ou da proposta de alteração estatutária, tendo tomado conhecimento de ambos os factos apenas pela Comunicação Social, veio confirmar que a Direção não conta mais com a colaboração deste Conselho Vitoriano."O pedido de demissão, diga-se, foi entregue ao início da tarde deste domingo à direção liderada por António Miguel Cardoso."No ano e meio que leva de funcionamento, este Conselho Vitoriano sempre pautou o seu comportamento pelo fiel cumprimento das suas competências estatutárias e das linhas de orientação que tinha acordado com a Direção no início do seu mandato. A atuação deste Conselho Vitoriano, cuja génese se baseou na pluralidade e riqueza de opiniões de todos os Conselheiros, foi sempre norteada pela defesa intransigente dos superiores interesses do Vitória Sport Clube.No cumprimento da sua missão, o Conselho Vitoriano sentiu ser seu dever intervir nas AGE de 3 de Março e 19 de Maio, com o intuito único de conseguir garantir o cabal esclarecimento dos associados, em relação ao acordo a celebrar entre o Vitória e a VSports. No seguimento dessasintervenções nas duas AGE, o Conselho Vitoriano foi surpreendido pelo desconforto manifestado por outros Órgãos Sociais, que então discordaram da sua postura interventiva. Infelizmente para o Vitória SC, o tempo veio a confirmar a pertinência dessas intervenções, bem como de todas as reservas do Conselho Vitoriano em relação aos termos do acordo.Acresce ainda que, desde essa altura, o Conselho Vitoriano tem constatado que o tratamento que lhe é dado por outros Órgãos Sociais tem vindo a deteriorar-se progressivamente. A situação mais recente, relacionada com a próxima AG de 6 de Outubro, em que o Conselho Vitoriano não foi consultado, nem sequer informado, acerca da sua marcação ou da proposta de alteração estatutária, tendo tomado conhecimento de ambos os factos apenas pela Comunicação Social, veio confirmar que a Direção não conta mais com a colaboração deste Conselho Vitoriano.Assim, perante uma situação que se tornou insustentável para o normal funcionamento da instituição Vitória Sport Clube, entende o Conselho Vitoriano, por unanimidade, ser a demissão deste órgão a solução que se impõe, motivo pelo qual a comunica, com efeito imediato.O Conselho Vitoriano deseja os maiores sucessos ao Vitória Sport Clube."