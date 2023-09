V. Guimarães convoca AG para 6 de outubro

Os sócios do V. Guimarães reúnem em assembleia geral no dia 6 de outubro para votar o relatório e contas da direção referente à época de 2022/2023. Na mesma assembleia, irão deliberar sobre uma proposta de alteração do pacto social da Vitória Sport Clube, Futebol SAD.

O primeiro ponto da ordem de trabalho é dedicado à leitura e aprovação da acta da assembleia geral realizada no dia 19 de maio deste ano. Segue-se a apreciação, discussão e votação do relatório e contas referente à época de 2022/2023. O penúltimo ponto da ordem de trabalhos prende-se com a apresentação, discussão e votação de autorização para a Direcção deliberar sobre uma proposta de alteração do pacto social da Vitória Sport Clube, Futebol SAD. Em causa está a redacção do artigo 12º, das epígrafes e redacção dos artigos 13º a 26º e supressão do artigo 27º.

Na convocatória da assembleia geral, Belmiro Pinto dos Santos apresenta, em anexo, o documento com o texto actual do pacto social da Vitória Sport Clube, Futebol SAD acompanhado em paralelo com a redacção das propostas de alteração do mesmo.

A assembleia geral terá lugar no pavilhão Unidade Vimaranense, a 6 de outubro, uma sexta-feira, pelas 20h15.