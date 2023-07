V. Guimarães derrotado pelo Middlesbrough no primeiro ensaio da pré-época

O Vitória perdeu por 1-0 frente ao Middlesbrough no primeiro ensaio da pré-época. Num jogo à porta fechada realizado no relvado do complexo desportivo 'The Campus', na Quinta do Lago, os comandados de Moreno exibiram-se a bom nível, mas acabaram traídos pela eficácia de Marcus Forss, que resolveu o jogo a favor dos ingleses aos 61 minutos.Os minhotos atuaram em 3x5x2, começando a partida com Bruno Varela, Jorge Fernandes, Manu Silva, Ni Rodrigues, Bruno Gaspar, Tomás Händel, Tiago Silva, Gonçalo Nogueira, Martim Alberto, Safira e Jota Silva. No decorrer do jogo entraram ainda Alberto, Charles, Afonso Freitas, Mangas, Nélson da Luz, André Silva, Maga, Dani Silva, Diogo Sousa, Matheus Índio, Tounkara, João Mendes e Rafa.Matheus Índio teve de deixar o encontro devido a um desconforto numa coxa e será reavaliado esta segunda-feira. André André e Jota Pereira seguem entregues ao departamento médico. Para este domingo está agendado um novo teste, diante do Wolverhampton, à porta fechada, que marcará o fim do estágio no Algarve.