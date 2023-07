V. Guimarães e a eleição de Alexandrina Cruz no Rio Ave: «Uma importante conquista»

A eleição de Alexandrina Cruz como presidente do Rio Ave marca um dia histórico no futebol português, na medida em que será a primeira mulher a liderar um clube da Liga Bwin. Por essa razão, o V. Guimarães não ficou indiferente ao resultado do sufrágio nos vila-condenses.Em comunicado, o emblema minhoto mencionou "uma conquista importante na luta pela igualdade de género". "A eleição de Alexandrina Cruz para presidente do Rio Ave significa mais uma importante conquista na luta pela igualdade de género. O Vitória SC considera fundamental que as mulheres se envolvam cada vez mais no dirigismo desportivo e, nesse sentido, já conta com algumas em importantes cargos dos órgãos sociais do clube, pelo que é com satisfação que assiste à eleição da primeira presidente de um clube do principal escalão do futebol português", começou por escrever o V. Guimarães, deixando votos de felicidades a Alexandrina Cruz."A direção do Vitória SC deseja a Alexandrina Cruz que seja bem sucedida na condução dos destinos do Rio Ave e faz votos para que não seja um caso único durante muito tempo. Também por aqui o futebol pode e deve evoluir", concluiu.