V. Guimarães garante 'oitavos' da Taça de Portugal com triunfo tranquilo sobre o Länk Vilaverdense

O V. Guimarães apurou-se este sábado para os oitavos de final da Taça de Portugal, após quebrar a resistência do Länk Vilaverdense no final da primeira parte e vencer por 4-1, em duelo da quarta eliminatória.A formação da Liga Betclic chegou ao intervalo com uma vantagem de dois golos, graças à pontaria de Tomás Ribeiro, aos 35 minutos, e André Silva (44'), e avolumou o resultado no segundo tempo, por Miguel Maga (48') e Tiago Silva (82'), já depois de Gonçalo Teixeira reduzir (77').

Depois do minuto de silêncio a propósito das mortes do antigo presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) José Luís Tavares, e do antigo futebolista Carvalho, do Vitória, lembrado com a entrega de uma camisola à família e com a exposição no relvado da Supertaça que ergueu em 1988, os anfitriões instalaram-se no meio-campo contrário e ameaçaram o golo aos 10 minutos, num remate de João Mendes.

Apesar de ter quase sempre a bola, a equipa de Álvaro Pacheco perdeu velocidade na circulação e na tomada de decisão, cometeu mais erros com o avanço do cronómetro, e o Länk Vilaverdense aproveitou o espaço entre a linha defensiva e os elementos adiantados do Vitória para chegar à área contrária, num caso com perigo, quando André Soares rematou ao lado (27 minutos).

A equipa de Guimarães despertou de novo para o jogo quando André Silva cabeceou para defesa de Rogério Santos, ao minuto 35, e marcou no canto subsequente, por Tomás Ribeiro, que aproveitou uma sobra no interior da área para disparar para o fundo das redes.

O sexto classificado da Liga Betclic tornou-se 'dono e senhor' do jogo assim que inaugurou o marcador e ameaçou o golo por Tomás Händel, antes de dilatar a vantagem num cabeceamento de André Silva para o fundo das redes nos instantes finais da primeira parte, após cruzamento de João Mendes, e de Miguel Maga rematar certeiro no 'coração da área' assistido por Ricardo Mangas no início da segunda metade do desafio.

João Mendes, num remate ao poste, aos 56 mutos, ein Dani Silva, numa bola ao lado, aos 60', ficaram a centímetros do quarto golo vitoriano, mas a formação de Sérgio Machado ainda teve fôlego para uma última reação nos 20 minutos finais, com Lénio Neves a rematar ao lado e Maviram a acertar no poste, antes de Gonçalo Teixeira apontar o tento de honra, num remate bem colocado após um 'túnel' a Borevkovic.

Saído do banco de suplentes, Tiago Silva fechou as contas, aos 82 minutos, na conclusão de um lance construído por Nuno Santos e Miguel Maga.

Jogo no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Vitória de Guimarães -- Länk Vilaverdense, 4-1.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Tomás Ribeiro, 35 minutos.

2-0, André Silva, 44.

3-0, Miguel Maga, 48.

3-1, Gonçalo Teixeira, 77.

4-1, Tiago Silva, 82.

Equipas:

- Vitória de Guimarães: Charles, Jorge Fernandes, Borevkovic, Tomás Ribeiro (Tounkara, 46), Miguel Maga, Tomás Händel (Tiago Silva, 67), Dani Silva (Nuno Santos, 67), João Mendes (Nélson da Luz, 84), Ricardo Mangas, Jota Silva (Zé Carlos, 66) e André Silva.

(Suplentes: Bruno Varela, Alberto Costa, Tounkara, Afonso Freitas, Nuno Santos, Tiago Silva, Zé Carlos, Nélson da Luz e Adrián Butzke).

Treinador: Álvaro Pacheco.

- Länk Vilaverdense: Rogério Santos, Carlos Freitas, João Batista, Gustavo França, Maviram, Momo Sacko (Gonçalo Teixeira, 60), Yannick, André Soares (Lénio Neves, 60), Boubacar Hanne (Bruno Silva, 66), João Caiado (Ericson, 85) e Harramiz (Ansu Fati, 85).

(Suplentes: Cajó, Bakary Konaté, Armando Lopes, Rohan Kawale, Ericson, Lénio Neves, Bruno Silva, Gonçalo Teixeira e Ansu Fati).

Treinador: Sérgio Machado.

Árbitro: José Bessa (AF Porto).

Ação disciplinar: Nada a assinalar.

Assistência: 6.010 espetadores.