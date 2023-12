V. Guimarães goleia Trofense em jogo particular

Sem competir nesta reta final de ano, uma vez que já disputou o respetivo jogo da presente jornada da Liga Betclic, o Vitória aproveitou a pausa para realizar um jogo particular com o Trofense. O teste, realizada na academia vitoriana, foi positivo, já que a equipa minhota venceu por uns esclarecedores 4-1, ao cabo de 120 minutos.Alberto Costa fez o primeiro do encontro, aos 37 minutos, mas a equipa da Liga 3 levantou a dúvida ao empatar por intermédio de Daniel Liberal, aos 60'. Só que o Vitória fez valer a lei do mais forte e acelerou para um triunfo volumoso, com golos de Zé Carlos, Safira e Mangas.Nesta partida, Álvaro Pacheco lançou de início Charles, Tounkara, Manu Silva, Alberto, Maga, Tiago Silva, Tomás Händel, Afonso Freitas, Jota Silva, André Silva e Nuno Santos. Jogaram ainda André André, Dani Silva, Rafa, Tomás Ribeiro, Borevkovic, Jorge Fernandes, Ricardo Mangas, Bruno Gaspar, Safira, Butzke, Zé Carlos, Calegari, Gui e Clinton.