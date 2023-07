V. Guimarães marca apresentação do plantel para 20 de julho

À semelhança do aconteceu na época transata, o V. Guimarães está a preparar um evento de apresentação do plantel para 2023/24. A cerimónia está agendada para a próxima quinta-feira, 20 de julho, pelas 21 horas, no exterior do centro comercial Espaço Guimarães.Segundo comunicaram os minhotos nas redes sociais, o evento permitirá aos adeptos ficarem a "conhecer os Conquistadores que vão dar tudo por tudo dentro das quatro linhas".A cerimónia terá lugar precisamente uma semana antes do primeiro jogo oficial da época para a equipa orientada por Moreno, a 1.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência, frente ao Celje.