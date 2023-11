V. Guimarães multado em 3.570 euros por falta de colaboração com a justiça desportiva

O V. Guimarães foi multado em 3.570 euros por falta de colaboração com a justiça desportiva.De acordo com o acórdão emitido pelo Conselho de Disciplina, os minhotos foram punidos por não cumprirem o estabelecido no artigo 86.º A - 1 do regulamento disciplinar, segundo o qual os clubes são obrigados a habilitar "a Comissão de Instrutores, no prazo de dois dias úteis, com cópia das imagens capturadas pelo sistema de videovigilância do respetivo estádio".