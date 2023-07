V. Guimarães na Eslovénia sem André André e os últimos reforços

Presidente do V. Guimarães otimista: «Se as coisas correrem bem vamos ter um mês de agosto complicado» Presidente do V. Guimarães otimista: «Se as coisas correrem bem vamos ter um mês de agosto complicado»

Moreno Teixeira deixou de fora André André do primeiro jogo oficial da temporada, na Liga Conferência, frente ao NK Celje, sendo que os últimos reforços anunciados, Nuno Santos e Tomás Ribeiro, também não foram chamados para este primeiro embate, apesar de ambos já estarem inscritos na UEFA e poderem ser eleitos, por exemplo, para o jogo da 2ª mão, na próxima semana, no D. Afonso Henriques.Recorde-se que Tiago Silva também não foi chamado para este jogo, mas neste caso porque o médio tem de cumprir um jogo de castigo, sendo que Ricardo Mangas e Telmo Arcanjo recuperam de lesões.O V. Guimarães não divulgou a lista dos eleitos, masesteve presente na partida da comitiva no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, e constatou que são estes os 22 nomes que integram a convocatória:Bruno Varela, Charles e Rafa.Bruno Gaspar, Alberto Costa, Miguel Maga, Manu Silva, Tounkara, Jorge Fernandes, André Amaro, Mikel Villanueva e Afonso Freitas.Zé Carlos, Dani Silva, Tomás Händel, Gonçalo Nogueira e João Mendes.Nélson da Luz, André Silva, Safira, Jota Silva e Butzke.A comitiva do V. Guimarães já está a caminho da Eslovénia, onde vai aterrar em Maribor, seguindo-se uma curta viagem de autocarro de cerca de 50 quilómetros até Celje, a cidade do NK e onde ao final da tarde os convocados por Moreno vão realizar o habitual treino de adaptação ao palco do jogo de amanhã, no Arena Petrol.