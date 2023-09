V. Guimarães 'obrigado' a apresentar treinador com o nível IV na receção ao Tondela

O V. Guimarães terá de apresentar um treinador com o curso UEFA Pro (Nível IV) na receção ao Tondela, no sábado, a contar para a segunda eliminatória da Allianz Cup.Uma vez que terminou o período de carência de 15 dias, que está regulamentado, após a saída de João Aroso, que estava inscrito na Liga Betclic como treinador principal, a SAD liderada por António Miguel Cardoso vê-se obrigada a apresentar um técnico com o curso UEFA Pro (Nível IV), já que ainda não está concluído o processo de equiparação das equivalências de Paulo Turra.João Costeado, antigo jogador dos vimaranenses, que integrou equipas técnicas de Augusto Inácio, é o principal candidato a aparecer inscrito como treinador principal na partida com o Tondela, já que tem o curso UEFA Pro (Nível IV).O processo de equiparação das competências adquiridas por Paulo Turra no Brasil ainda não estará concluído. O sucessor de Moreno Teixeira foi inscrito como delegado nos embates com Benfica e Vizela.