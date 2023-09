V. Guimarães oficializa rescisão com Nicolas Tié

O V. Guimarães anunciou esta tarde a rescisão do contrato com Nicolas Tié. O guarda-redes francês está assim em condições para assinar por outro clube como jogador livre.Contratado em 2020, o ex-guardião dos sub-21 e sub-23 do Chelsea não somou qualquer jogo na primeira época dos vitorianos. Estreou-se em 2021/22 pelos sub-23, com apenas dois jogos e em 2022/23 disputou também dois jogos pela equipa B.