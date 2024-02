V. Guimarães paga multa por comportamento incorreto dos adeptos no jogo do Bessa

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol divulgou hoje o resultado do processo disciplinar n.º 51 - 2023/2024 que tinha como arguidas a Boavista Futebol Clube – Futebol, SAD e Vitória Sport Clube - Futebol SAD e por objeto de factos ocorridos no jogo entre as duas equipas da jornada 14 da Liga Betclic, realizado a 16 de dezembro e que terminou empatado a uma bola.Os axadrezados surgem aqui como parte interessada por serem os organizadores do jogo em causa, sendo ainda referido que a "Vitória Sport Clube - Futebol, SAD, praticou uma infração disciplinar por comportamento incorreto do público", sendo condenada ao pagamento de uma multa de 2.230 euros.