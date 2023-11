V. Guimarães perde com o Alverca em jogo de preparação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Alverca, da Liga 3, venceu esta sexta-feira o V. Guimarães, da Liga Betclic, por 4-3, num encontro particular disputado na academia do clube vimaranense.

Num duelo com 120 minutos, o avançado João Costa marcou três dos quatro golos ribatejanos, aos minutos 20', 44' e 72', com Pedro Jesus a apontar outro tento do Alverca, aos 96', enquanto André Silva, aos 28', João Mendes, aos 30', e Nélson da Luz, aos 115', marcaram para os vitorianos.

Com o guarda-redes Bruno Varela ao serviço da seleção de Cabo Verde e o guardião Gui na seleção sub-18 de Portugal, o Vitória reuniu jogadores do plantel principal e da equipa B numa equipa titular composta pelo guarda-redes Rafa, pelos defesas centrais Calegari, Borevkovic e Tomás Ribeiro, pelos laterais Miguel Maga e Ricardo Mangas, pelos médios Tomás Händel, Dani Silva e João Mendes e pelos avançados Clinton e André Silva.

O treinador vitoriano, Álvaro Pacheco, utilizou ainda o guarda-redes Rodrigo Morais, de 15 anos, os defesas Alberto Costa, Jorge Fernandes, Manu Silva, Tounkara e Afonso Freitas, os médios Tiago Silva, Nuno Santos e Zé Carlos e os avançados Adrián Butzke e Alisson Safira.

A equipa minhota regressa à competição em 25 de novembro, dia em que recebe o Länk Vilaverdense, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, a partir das 20h.