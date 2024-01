V. Guimarães reúne nove toneladas de bens para entregar a 1.500 pessoas

O Vitória de Guimarães reuniu nove toneladas de alimentos e bens de higiene no final de 2023 para serem distribuídos por 1.500 pessoas, informou esta segunda-feira o clube, em nota no sítio oficial.

Promovida em conjunto com a Câmara Municipal de Guimarães e com a associação White Angels, responsável pela claque com o mesmo nome, a recolha de bens ocorreu em dezembro, sobretudo no dia 23, em que a doação de pelo menos um alimento ou bem de higiene assegurava um ingresso para o jogo Vitória de Guimarães-Rio Ave (1-0), da 15.ª jornada do principal campeonato luso.

Os bens recolhidos foram hoje entregues ao Departamento de Ação Social do Câmara Municipal de Guimarães, que, por sua vez, os vai distribuir por oito instituições particulares de solidariedade social do concelho para posterior entrega a "famílias carenciadas", detalha a nota.

"As instituições vão proceder à distribuição dos donativos. As nove toneladas arrecadadas no decurso desta campanha solidária vão chegar a 330 agregados familiares e ajudar diretamente sensivelmente 1500 pessoas", esclareceu o clube minhoto.

O Vitória de Guimarães promove anualmente a campanha solidária desde 2016, ano em que angariou três toneladas de bens.