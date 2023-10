V. Guimarães revela composição da equipa técnica de Álvaro Pacheco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter apresentado Álvaro Pacheco como novo treinador da equipa principal, após confirmar a saída de Paulo Turra, o V. Guimarães deu a conhecer os nomes que completam a nova equipa técnica, que conta com vários homens da confiança do novo timoneiro dos minhotos.Como adjuntos, o treinador, de 52 anos, contará com o auxílio de Pedro Valdemar, Bruno Pinto, José Teixeira e Rui Cunha, enquanto Rui Lemos será o preparador físico. Como treinadores de guarda-redes mantém-se Douglas e Nuno Madureira.A estreia da nova equipa técnica será na visita ao Famalicão marcada para este domingo, pelas 15h30, em jogo da 8.ª jornada da Liga Betclic.