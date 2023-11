V. Guimarães tem em vista a instalação de um novo sistema de iluminação no D. Afonso Henriques

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vito´ria Sport Clube (@vitoriasc_oficial)

No âmbito de um seminário sobre energia e sustentabilidade, o V. Guimarães e a Sustainable Energy Systems (SES) reuniram mais de 20 parceiros, bem como especialistas em energia renovável, para discutir "metodologias economicamente viáveis para promover a sustentabilidade e a possibilidade de outras empresas se associarem para participar num projeto de sustentabilidade global, sem necessidade de investimento financeiro".Na presença de António Miguel Cardoso, presidente do V. Guimarães, Pedro Coelho Lima, diretor-geral dos conquistadores, e de Paulo Silva, administrador executivo da SES, o clube minhoto levantou também o véu sobre "um projeto que passa por trocar a totalidade do sistema de iluminação do estádio". De acordo com a nota publicada no seu site, o plano, desenvolvido pela Signify, líder em sistemas, software e serviços de iluminação, tem em vista "melhorar a iluminação técnica do relvado, criar um sistema de iluminação arquitetural da cobertura, melhorar a iluminação exterior e instalar uma parede de vídeo na fachada sul do estádio, de forma a melhorar a experiência dos adeptos no Estádio D. Afonso Henriques".Nesse sentido, o V. Guimarães e a SES anunciaram a criação da rede de parceiros VSC+, tendo António Miguel Cardoso salientado a importância do trabalho conjunto para que o clube se possa tornar numa referência no âmbito da sustentabilidade: "Será muito mais fácil chegarmos aos nossos objetivos se nos associarmos uns aos outros e se estivermos junto do tecido empresarial."