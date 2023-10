Vice-presidente do V. Guimarães: «Acredito que vamos ser campeões nos próximos 100 anos»

Os jogadores Nuno Santos e Ricardo Mangas, do V. Guimarães visitaram a Escola Primária António Lopes, na Póvoa de Lanhoso, no âmbito da iniciativa 'Conquistadores on Tour'. Na companhia do vice-presidente Nuno Leite, os dois jogadores conviveram com dezenas de jovens alunos daquele estabelecimento de ensino.Durante uma sessão de perguntas e respostas, uma aluna lançou uma questão curiosa ao dirigente. "O meu pai pediu para perguntar quando vamos ser campeões", perguntou a estudante, que recebeu um resposta imediata de Nuno Leite: "Não conseguimos ser campeões, como desejávamos, nos primeiros 100 anos de história. Mas, acredito que vamos ser campeões nos próximos 100 anos."Nesta visita participaram também três jogadores do Maria da Fonte, com quem o V. Guimarães realiza esta quarta-feira, pelas 20 horas, um encontro particular. Rui Abreu, Henrique e Cabreira foram os atletas presentes, que também tiveram a companhia do presidente Amaro Leite.