Zé Carlos: «Temos um grupo com muita qualidade»

Zé Carlos mostrou-se esta quinta-feira convicto que o V. Guimarães tem todas as condições para fazer uma grande temporada, em declarações à margem de uma visita à EB 2,3 de Pevidém, na qual também estiveram o guarda-redes Charles e Nuno Leite, vice-presidente do clube. Na ação subordinada ao tema do bullying nas escolas, marcaram ainda presença dois psicólogos do clube, Afonso Coimbra e Nádia Tavares."Estou exatamente igual, faço o meu papel da mesma forma desde que cheguei ao Vitória. Continuo a trabalhar da mesma forma, o treinador é que toma as decisões. Estou bem, tranquilo, pronto para o que der e vier.""Claramente não está a ser a melhor pelos minutos de jogo que tenho tido, mas estou focado em reverter esse ciclo. Faço sempre tudo para que o cenário possa virar.""A equipa está bem, estamos a ganhar e o treinador toma as opções que devemos respeitar. Dou o máximo nos treinos à espera da minha oportunidade.""Claramente no meio-campo. Sempre joguei no meio-campo desde a formação, na época passada joguei na ala direita devido a uma necessidade e correu bem. Mas, onde me sinto mais confortável e onde posso acrescentar é no meio-campo.""Estávamos à espera porque temos um grupo com muita qualidade. É um grupo muito bom desde a época passada, só quem não conhece a nossa realidade é que fica surpreendido. Mas, ainda temos muito mais para dar e vamos fazer muito mais.""Claramente. O Vitória tem de estar nesses patamares pela massa associativa que tem. O caminho é para a frente, sempre com o mesmo compromisso que temos mostrado para continuar a subir lugares", terminou.