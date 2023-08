Adjunto do Vizela suspenso por protestos com o árbitro: «Só 5 minutos, c...? O que é esta m...?»

David Martínez, adjunto de Pablo Villar no Vizela, foi suspenso por um jogo e multado em 612 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF. Em causa, o comportamento do adjunto para com a equipa de arbitragem nos instantes finais do desafio do Vizela com o AVS SAD, no último fim de semana, para a segunda fase da Allianz Cup."Utilizou linguagem ofensiva para a equipa de arbitragem, gesticulando de forma ostensiva e gritando: 'Só 5 minutos c...? O que é esta m...? Acabou! Acabou!', fazendo gestos repetidamente", segundo o relatório do árbitro, citado no mapa de castigos divulgado pelo Conselho de Disciplina da FPF.