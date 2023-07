Aidara deixa Vizela ao fim de seis temporadas

O defesa central Mohamed Aidara está de saída do Vizela, clube que representou por seis épocas, as duas últimas na Liga Bwin, informaram os minhotos.

"Mohamed Aidara está de saída para abraçar um novo desafio e a FC Vizela, Futebol SAD, quer agradecer-lhe todos os serviços prestados e desejar-lhe a maior das felicidades para os projetos pessoais e profissionais que se seguirem", referem os vizelenses em nota publicada no site oficial.

Contratado na temporada 2017/18, o jogador costa-marfinense participou nas duas subidas consecutivas do Vizela, do Campeonato de Portugal para a Segunda Liga (2019/20) e do escalão secundário para a elite do futebol luso (2020/21), e contabilizou 101 jogos oficiais pela equipa azul, acumulando 8.409 minutos.

Nas épocas 2021/22 e 2022/23, com o Vizela na Liga, o defesa de 26 anos realizou 28 encontros oficiais e marcou um golo, no triunfo caseiro sobre o Vitória de Guimarães (3-2), em 30 de janeiro de 2022.