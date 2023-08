Alberto Soro reforça ataque do Vizela

O Vizela oficializou a contratação de Alberto Soro até ao final da época, por empréstimo do Granada. "Trata-se de um extremo espanhol que representou o Granada nas últimas três temporadas, a última delas a ditar a subida à I Liga Espanhola, onde, aliás, já conta 32 aparições, a última dia 26 de agosto, no triunfo do Granada sobre o Maiorca. O esquerdino já jogou também 7 vezes na Liga Europa, o que aumenta um currículo que agora vai estar à disposição de Pablo Villar", referiu o clube numa nota publicada no site oficial.

"Aos 24 anos, Soro vai para o quarto clube da carreira. O primeiro foi o Saragoça, onde fez toda a formação e se estreou como profissional. Depois foi contratado pelo Real Madrid, mas não chegou a jogar pela formação merengue. Agora enfrentará o primeiro desafio fora do seu país de origem e demonstrou-se entusiasmado com o projeto vizelense, onde chega por empréstimo de um ano, com o FC Vizela a reservar opção de compra", acrescentou a nota de Imprensa.