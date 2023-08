Alejandro Alvarado emprestado pelo Vizela ao Vianense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Vizela anunciou, esta quarta-feira, a saída de Alejandro Alvarado, depois de ter chegado a acordo com o Vianense, formação que milita na Liga 3, para o empréstimo do médio norte-americano, de 20 anos.Em Viana de Castelo, Alvarado tentará ganhar maior rodagem, depois na temporada transata ter feito apenas seis partidas pela equipa principal dos minhotos, a que juntou 19 jogos pelos sub-23, onde apontou dois golos.Alejandro Alvarado chegou a Vizela em 2021/22, para atuar nos sub-19 do clube, mas ainda foi a tempo de fazer cinco jogos na equipa principal, na altura comandada por Álvaro Pacheco.