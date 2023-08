Alexander Schmidt acerta a rescisão com o Vizela

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alexander Schmidt já não é jogador do Vizela. O avançado, de 25 anos, acertou a rescisão do contrato e deve regressar à Áustria para dar continuidade à carreira. Foi uma passagem discreta de Schmidt pelo Vizela, uma vez que nunca conseguiu impor-se no ataque e ficou em branco nas 12 partidas em que participou pelos minhotos.