Bruno Costa assegurado e prestes a ser anunciado

Bruno Costa, médio de 26 anos, está de volta ao futebol português e pela porta do Vizela. O jogador está assegurado pelo emblema minhoto e está prestes a ser oficialmente anunciado como reforço.Na primeira metade da época, o antigo jogador de FC Porto, Portimonense e P. Ferreira cumpriu apenas 11 jogos ao serviço dos franceses do Valenciennes. Bruno Costa rescindiu recentemente com o clube gaulês.