Bruno Costa confiante: «Olhei para o projeto com bons olhos e com muita vontade de ajudar o Vizela»

Bruno Costa não escondeu a felicidade de regressar ao futebol português pela porta do Vizela. “Olhei para o projeto com bons olhos e com muita vontade de ajudar o Vizela a ir para o lugar merecido”, referiu o médio, de 26 anos, ansioso por fazer a estreia com a nova camisola. “Vão ver o melhor Bruno aqui em Vizela, foi para isso que vim, mostrar a minha melhor versão, como já mostrei em Portugal”, acrescentou.

Bruno Costa tem consciência de que o momento desportivo do Vizela é complicado, mas acredita que a permanência será alcançada. “Quero pedir aos nossos adeptos para apoiarem muito a equipa, vamos fazer de tudo o que está ao nosso alcance para os fazer felizes, alcançando os objetivos e jogando bom futebol”, garantiu o jogador.

Noutro âmbito, a lesão de Essende não deverá impedi-lo de defrontar o V. Guimarães, na próxima jornada.