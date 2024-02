Bruno Costa marca terreno

A estreia de Bruno Costa com a camisola do Vizela deixou os adeptos do clube satisfeitos. Isso mesmo ficou expresso nas caixas de comentários das redes sociais dos minhotos, assim como do próprio médio, em publicações relativas ao jogo com o V. Guimarães que o Vizela até perdeu (0-1).

A mensagem partilhada pelo reforço de inverno, dando conta de que acredita num final de temporada feliz para os minhotos, mereceu o respaldo da exigente massa adepta do Vizela. Bruno Costa assumiu o papel de médio de contenção frente aos vitorianos, devendo manter essa posição no embate de amanhã, frente ao Benfica. Porém, e tendo em conta o foco total no campeonato, tudo aponta para que Rubén de la Barrera efetue várias mudanças na equipa titular.