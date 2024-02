Bruno Wilson a caminho dos Estados Unidos

Bruno Wilson está de saída do Vizela, para rumar à Major League Soccer (MLS), o campeonato dos Estados Unidos da América, de acordo com informações recolhidas porO defesa-central, de 27 anos, tem uma oferta dos San Jose Earthquakes e o acordo com o emblema da Califórnia deve ficar fechado durante este fim de semana, sendo que Bruno Wilson já se despediu dos companheiros do Vizela esta sexta-feira de manhã, segundo apurámos.O central está em final de contrato com o Vizela, que acede a libertar o jogador. Recentemente, recorde-se, saiu da lista de convocados para o duelo com o Sporting por alegadamente rejeitar renovar com os minhotos.