Bruno Wilson afastado pelo Vizela da receção ao Sporting

O Vizela afastou Bruno Wilson da receção desta quinta-feira ao Sporting, a contar para a 18ª jornada da Liga, alegadamente pela intransigência do central, de 27 anos, em prolongar o seu contrato com o emblema minhoto, que termina no final da presente época.Convocado por Rúben de la Barrera rumo ao duelo com os leões, o futebolista que faz parte do lote dos capitães vizelenses foi informado pelo diretor-desportivo, Toni Dovale, do clube que tinha 'saltado' dessa mesma lista de eleitos, notícia que recebeu com surpresa.Fonte próxima do futebolista garante que em cima da mesa nunca esteve qualquer documento para a prorrogação do atual vínculo; aliás, Bruno Wilson é neste momento alvo do interesse de vários emblemas, como Panathinaikos, da Grécia, ou Standard Liège.Contactado por, o Vizela disse apenas que não iria comentar o afastamento e razões adjacentes.