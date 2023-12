Bruno Wilson expulso no túnel em Chaves: «Isto é uma vergonha, uma roubalheira»

Bruno Wilson, central do Vizela, foi expulso após o final do jogo em Chaves, realizado na última sexta-feira, tendo sido agora punido pelo Conselho de Disciplina com um jogo de suspensão e multa de 612 euros.De acordo com o mapa de castigos da FPF, o jogador é castigado por "injúrias e ofensas à reputação" dirigidas à equipa de arbitragem. "O jogador já no túnel de acesso ao balneário usou linguagem injuriosa e grosseira para com a equipa de arbitragem, proferindo: 'Isto é uma vergonha, uma roubalheira, por isso é que o futebol português está assim, são fracos fracos fracos'", refere o CD, reproduzindo o conteúdo do relatório do árbitro Luís Godinho.A defesa do jogador alegou que as palavras de Bruno Wilson foram outras - "O Futebol português é uma vergonha. Fracos. Exigência, temos de ser todos mais exigentes" - e que a expulsão do jogador não constou do relatório do delegado da Liga.