Buntic: «Olharem-me assim é ótimo»

Buntic é cada vez mais uma referência do plantel do Vizela. A cumprir a 2ª temporada no Minho, o guardião, de 26 anos, mostra-se feliz pelo reconhecimento que começa a sentir.

"É ótimo que as pessoas olhem para mim como um dos bons guarda-redes da 1ª Liga. Na época passada não me conheciam, era novo e queria afirmar-me, melhorar, e penso que agora consegui. Mas não acabei, não estou satisfeito, tenho muitas coisa a provar a mim próprio e espero que continue a subir degraus, melhorar mais e mais. E isso faz-se dando tudo os dias e ajudando a equipa. Se eu for bem sucedido, todos seremos bem sucedidos", disse, no âmbito da cerimónia de entrega do prémio de MVP do clube na última partida, no empate com o Farense.

"Temos de sofrer menos golos. Conseguimos já duas folhas limpas, mas temos de continuar a melhorar, tanto na defesa como no ataque", considerou o croata, que espera agora vencer o Atlético para seguir em frente na Taça de Portugal e chegar "o mais longe possível". "É uma equipa de Liga 3, num jogo fora de portas e numa competição em que tudo pode acontecer. Vamos pensar jogo a jogo", referiu o guardião.