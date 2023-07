Bursac e a mudança para Vizela: «Acho que é um bom passo para qualquer jogador»

Uma das seis contratações do Vizela já asseguradas para a nova temporada, o guarda-redes Nikola Bursac falou, esta segunda-feira, pela primeira vez como jogador do clube minhoto, revelando as razões que o levaram a dar este passo na sua carreira.

"Ouvi falar coisas muito boas sobre a Liga e pretende de fazer uma boa época. Eu sei que é uma Liga muito boa para jogadores jovens e tem muitas equipas incríveis a jogar bem nas competições europeias, portanto acho que é um bom passo para qualquer jogador", disse o guardião sérvio, de 21 anos.





Aos adeptos, Bursac descreveu-se como um guardião que "gosta de ter controlo sobre a sua área" e que procura ser "uma presença forte em campo". O sérvio revelou também ter adorado o estádio da sua nova equipa e considerou Vizela uma "cidade extraordinária".Recorde-se que para a baliza o Vizela conta com o croata Buntic, que foi um dos destaques da 1.ª Liga em 2022/23, bem como o italiano Francesco Ruberto, também contratado este verão.Nikola Bursac tem apenas 20 jogos como sénior e vai ter no Vizela a sua primeira experiência fora da Sérvia. O guardião está integrado no estágio de pré-época dos vizelenses, em Peniche, que termina no sábado.