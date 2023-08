Defesa-central deixa formação do Benfica e assina pelo Vizela

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Vizela anunciou a contratação de José Sampaio, defesa-central de 18 anos que assinou um vínculo válido até junho de 2026. O jovem deixa a formação do Benfica, onde estava desde 2017/18, sendo que na última temporada fez 25 jogos e três golos na equipa sub-19 das águias."Estou super motivado por este desafio, quero fazer coisas bonitas por este clube, prometo entregar tudo de mim em campo e encarar sempre os desafios com o máximo seriedade", afirmou José Sampaio à comunicação do Vizela.