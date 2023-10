Diogo Nascimento após derrota frente ao Portimonense: «Merecíamos outro desfecho»

O Vizela perdeu este sábado com o Portimonense por. No final do jogo, Diogo Nascimento, médio vizelense, considerou que a equipa merecia outro resultado."Foi um jogo muito difícil. Começámos bem na 1.ª parte e tivemos a infelicidade de ter um penálti contra. Depois tivemos de ir atrás do resultado e penso que merecíamos outro desfecho. Quando o Carlinhos marcou estávamos por cima, a criar oportunidades, mas sofremos o golo e agora temos de pensar já no próximo jogo", referiu em declarações à Sport TV após o final da partida"