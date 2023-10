Diogo Nascimento: «Queremos entrar fortes contra o Atlético»

Diogo Nascimento tem conquistado o seu espaço no meio-campo do Vizela e é com o pensamento de vitória que vai defrontar o Atlético, na próxima eliminatória da Taça de Portugal.

"O Vizela entra em todos os jogos para ganhar e é o que vamos tentar fazer contra o Atlético. Queremos entrar fortes contra o Atlético para conseguir sair com a vitória", referiu o médio, considerando que a paragem no campeonato foi benéfica para aprimorar as questões táticas da equipa. "A paragem deu-nos mais tempo para treinar e é o que estamos a fazer. Acho que vai ser um bom jogo com o Atlético, num campo difícil. O adversário não tem pressão para ganhar e os seus jogadores vão dar o seu máximo. Será um jogo competitivo", acrescentou.

O Vizela ocupa os lugares da cauda da tabela, mas isso não deixa o jogador preocupado. "Temos tido momentos altos e baixos, como todas as equipas, mas sentimos que, de semana para semana, estamos a melhorar e é esse o objetivo. A nível individual, tenho-me sentido bem, mas há sempre coisas a melhorar. Quero continuar a treinar bem para melhorar", concluiu.