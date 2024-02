Diogo Nascimento: «Sofremos um golo muito cedo e isso acabou por nos condicionar muito»

O Vizela perdeu este domingo porfrente ao Benfica. Após o final da partida, Diogo Nascimento considerou que o primeiro golo dos encarnados, marcado por David Neres aos 16 minutos, condicionou o jogo."Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, contra uma equipa com muita qualidade. Sofremos um golo muito cedo e isso acabou por nos condicionar muito o jogo. Na segunda parte tentámos ter outra postura e penso que estivemos melhor, mas mesmo assim não conseguimos os três pontos. E agora é focar já no próximo jogo", começou por referir na flash da BTV.Diogo Nascimento, formado no Benfica, falou ainda sobre o jogar na Luz: "É sempre um sonho de criança jogar num estádio grande como este. Mas foi mais um jogo. Queríamos os três pontos e não conseguimos. É já pensar no treino de amanhã e trabalhar bem para conseguimos os nossos objetivos".