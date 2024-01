Domingos Quina e Petrov estão a chegar a Vizela

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Vizela estreou ontem o francês Amadou Ba-Sy, um dos reforços de inverno e deve confirmar mais dois nomes nas próximas horas. Domingos Quina chega emprestado pela Udinese, com uma cláusula de opção de compra do passe, enquanto Sava Petrov, um avançado de 25 anos do Radnicki Nis, da Sérvia, também será reforço.