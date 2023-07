Dylan promete dar música às balizas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Vizela garantiu a contratação de Dylan Saint-Louis para as próximas duas temporadas. O extremo-esquerdo, de 28 anos, já realizou ontem os testes médicos e vai iniciar hoje os trabalhos com o novo plantel, na certeza de que ainda não estará à disposição de Pablo Villar para a deslocação a Vila das Aves. A sua primeira impressão sobre o novo clube é positiva.

“Já tinha estado em Portugal, mas não conhecia Vizela. Parece uma cidade muito familiar e gosto disso. Tenho um excelente feeling”, referiu o novo reforço minhoto, antes de se identificar como jogador: “Sou um extremo, quero fazer assistências, golos, ajudar a equipa no ataque e na defesa. Quero apenas jogar futebol e criar. É a minha filosofia”, sublinhou, lembrando que foi por isso que escolheu o Vizela. “Falei com outros jogadores em Portugal, que me disseram que o Vizela joga bom futebol e que se eu queria uma equipa que gostasse de jogar bom futebol, devia vir para o Vizela”, acrescentou.

Nascido em França, Dylan é internacional pelo Congo e nas duas últimas temporadas representou o Hatayspor, da Turquia, embora na época passada tenha realizado apenas oito jogos devido ao terramoto naquele país. No seu currículo conta ainda passagens por França e Bélgica. Agora terá a primeira experiência no futebol português.

Parado três meses pelo terramoto

Dylan viveu de perto a tragédia provocada pelo terramoto que assolou a Turquia no início do ano e refletiu sobre a forma como tal o afetou profissionalmente. “Não joguei os últimos três meses da época. Como jogadores estamos habituados a estar de fora por lesão, mas quando não jogamos por isto é mais difícil aceitar. Mas é a vida, não podemos fazer nada”, disse.