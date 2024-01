Essende assina com o Vizela até 2026

O Vizela exerceu a opção de aquisição dos direitos desportivos de Samuel Essende, que estava prevista no contrato de cedência temporária com o Caen, e assinou um contrato com o jogador até junho de 2026."Nada mudou. Vim para Vizela porque toda a estrutura me convenceu de que este seria o melhor contexto para evoluir como jogador. Podemos dizer que este novo passo é apenas uma realização natural dos nossos desejos. O Vizela mostrou um interesse verdadeiro em mim e foi por isso que incluiu no acordo com o Caen uma porta onde essa confiança poderia ser confirmada. Eu vi que poderia ajudar a equipa e aprender muito. Foi um acordo de ganho para ambas as partes e por isso vim para Vizela. Felizmente esta ligação vai continuar", referiu à comunicação do clube, o melhor marcador do plantel, com 10 golos."Estou muito grato e sinto que faço parte do Vizela desde há muito tempo. O término do novo contrato mostra o quanto o clube acredita no nosso projeto de crescimento. Farei o meu melhor para ajudar a equipa a cumprir seus objetivos", acrescentou. Com nove golos no campeonato, Essende ultrapassou Guilherme Schettine (8) e Pita (8) como melhor marcador de sempre do Vizela na 1ª Liga."Dizer que a primeira metade da época foi boa, está longe daquilo que é a minha visão. Eu sou um lutador, vim para ajudar a equipa e quero ganhar jogos. Acredito que temos jogadores com talento para mostrar uma face melhor de nós próprios e espero que isso aconteça. Individualmente, se falarmos de golos, claro que é bom marcar. Aliás, eu preciso de marcar mostrar aquilo de que sou capaz. Mas acredito que tudo está ligado. Se conseguirmos melhorar a nossa ligação e exibir uma versão melhor da equipa, talvez as minhas estatísticas individuais também melhorem. Eu quero melhorar as minhas qualidades e perceção do jogo de diversas formas e espero poder ser uma das razões para o Vizela também melhorar e conseguir sair desta situação no campeonato. Na minha cabeça, é isso que interessa neste momento", concluiu.Record sabe que a cláusula de rescisão do novo contrato está fixada em 8 milhões de euros.