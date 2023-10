Essende: «Cabe-nos encontrar soluções para ganhar»

Essende acredita que o Vizela vai dar conta no recado no jogo de domingo frente ao FC Porto (20h30). O melhor marcador da equipa, com cinco golos, antevê um duelo difícil e não conta defrontar um adversário fatigado pelo facto de ter jogado a Liga dos Campeões a maior da semana.

"Espero um bom FC Porto, é uma grande equipa. Claro que seria melhor se não se apresentassem em grande forma, mas não é isso que esperamos, porque a equipa deles é muito boa. Têm muita qualidade. Jogaram quarta, podem estar um pouco fatigados como me perguntam, mas com a motivação e a qualidade que têm, não creio que o jogo de quarta-feira possa pesar. Estamos a preparar bem o jogo, é uma grande oportunidade para mostrarmos o nosso valor contra uma das melhores equipas de Portugal. Espero um FC Porto muito forte, como vemos todas as semanas. Cabe-nos encontrar soluções para ganhar", começou por dizer.

E o que espera do Vizela no jogo com o FC Porto?

"Espero o melhor. Eu espero sempre ganhar. Quando começa o jogo, acho sempre que vou ganhar. É isso que penso, vivo para isso. Espero que façamos um bom jogo, que façamos aquilo que sabemos, porque temos qualidade para isso. Se fizermos o que fazemos no treino, espero muito da minha equipa, confio muito no FC Vizela."

Tem mais dificuldades de superar as defesas contrárias agora que é conhecido?

"Sei da minha qualidade, a forma como jogo, tenho vários objetivos. Quero estar no top. Se fizermos bem o nosso trabalho, vão olhar para nós de forma diferente claro. Se já me conhecem, cabe-me encontrar outras soluções para o meu jogo, para fazer golos, assistir ou ajudar a equipa da melhor forma possível. Se o facto de me conhecerem fosse determinante, então os jogadores do FC Porto, Benfica e Sporting, que todos conhecem, teriam também dificuldades. Para mim é igual."

O que mais o surpreendeu no futebol português?

"Toda a gente conhece o futebol português, essencialmente por causa de FC Porto, Benfica e Sporting. Mas fiquei surpreendido com a agressividade e intensidade deste campeonato. A riqueza técnica e tática do futebol português penso que toda a gente conhece. O que mais me surpreendeu é que aqui as pessoas adoram essa agressividade, intensidade. E isso é bom, muito bom."

Quais foram os defesas mais difíceis que encontrou em Portugal?

"Não consigo dizer um nome, porque todos me criam dificuldades e eu tento encontrar sempre soluções para que os defesas falhem. É uma dificuldade mútua. O jogo em que senti mais dificuldades foi em Guimarães, porque os três defesas deles pegaram em mim e criaram-me dificuldades. Mas foi o contexto, o coletivo."

Está a ter um bom início de época. Esperava isso?

"Quem me conhece sabe que eu nunca estou satisfeito. O arranque foi bom, mas quem me conhece sabe que quero sempre mais, espero sempre mais de mim. Todos os jogadores querem ser bem sucedidos e melhorar. Estou seguro de mim, sei que o que fiz foi bom, mas na minha cabeça eu quero mais, quero sempre mais. Se conseguir fazer ainda melhor, ótimo", terminou.