Essende mantém incógnita para o Benfica

Essende ainda não subiu ao relvado para integrar os trabalhos do plantel e corre sérios riscos de não recuperar a tempo de defrontar o Benfica. O melhor marcador da equipa já falhou a receção ao V. Guimarães devido a uma lesão nas costas sofrida há mais de uma semana, o que permitiu a estreia de Petrov no duelo com os vimaranenses. O plantel iniciou ontem os treinos para o embate com os encarnados, para a Taça de Portugal, e Essende foi a ausência mais notada. Porém, nem tudo são más notícias para Rubén de la Barrera, pois já contará com Matheus Pereira, que regressa de castigo.