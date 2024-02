Essende pronto para ser titular no Vizela

Essende está pronto para regressar à titularidade no Vizela já na deslocação ao terreno do Gil Vicente. O avançado esteve fora das opções nas últimas duas partidas dos minhotos, devido a uma lesão nas costas, estando agora totalmente recuperado e em condições de ser opção para Rubén de la Barrera. O reforço Petrov foi o substituto contra V. Guimarães e Benfica e até esteve em destaque frente aos encarnados, tendo marcado um golo. No entanto, Essende é imprescindível na estratégia do treinador.