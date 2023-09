Essende "satisfeito" por defrontar "Otamendi e Di María": «Todos conhecem o Benfica»

Samuel Essende tem estado em destaque no ataque do Vizela pelas exibições e pelos dois golos marcados em 4 jornadas do campeonato, sendo um deles contra o Sporting. Acabou por ser eleito pelos adeptos o MVP do jogo contra o Gil Vicente. Agora segue-se o Benfica (sábado, 20H30) e avançado espera repetir a mesma dose, apesar das dificuldades que espera ter pela frente."Todos conhecem o Benfica. Tem os campeões mundiais Otamendi e Di Maria. É uma equipa muito difícil e será um bom desafio para nós. Por isso, estamos motivados. Na época passada fizeram uma boa Champions, com bons jogos, como contra o PSG, por exemplo. Todos conhecem este tipo de equipas e estou satisfeito por poder jogar contra o Otamendi, o Di María e outros talentos. Será um bom desafio.""Está a ser um bom começo para mim, porque tenho jogado, mas, como já disse antes, alguns jogos não conseguimos vencer, como aconteceu com o Sporting, onde penso que a equipa podia ter ganhado. Está a ser um início bom, estamos a conhecer-nos melhor. Já marquei dois golos, é bom, mas todos queremos mais. Eu quero o mesmo, quer marcar mais, mas ainda temos muitos jogos pela frente.""É uma boa Liga, tem muito talento. É diferente dos campeonatos de onde vim, como em França ou na Bélgica. A Liga portuguesa é muito técnica e muitos jogadores fortes. É uma Liga difícil.""Sim, os adeptos apoiam-nos sempre. É um ambiente muito bom, os adeptos estão sempre presentes, apoiam e isso é muito positivo.""Quero marcar, assistir e dar o máximo pela equipa para ganhar. Também defendo quando é necessário. Quero chegar ao topo."