Francesco Ruberto é o terceiro reforço do Vizela: «Vamos jogar sempre para ganhar»

O guarda-redes Francesco Ruberto tornou-se hoje o terceiro reforço do Vizela para a temporada 2023/24, após ter assinado um contrato válido até 2025, informou hoje o clube da Liga Bwin.

"Francesco Ruberto, guarda-redes italiano de 30 anos de idade, já está em Vizela e assinou contrato até 2025. O guardião estava no Schaffhausen, emblema do segundo escalão da Suíça, país onde, aliás, passou a maior parte da sua carreira", referem os minhotos, em comunicado no sítio oficial.

Formado no Lecce, de Itália, o guardião de 30 anos vai cumprir a primeira época em Portugal numa carreira que inclui passagens pelos suíços do Young Boys, do Berna, pelo Thun, entre 2011/12 e 2018/19, e do Schaffhausen, equipa da II Divisão do país alpino, pelo qual realizou 70 jogos nas temporadas 2021/22 e 2022/23.

Uma das 'caras novas' do Vizela, a par dos avançados Iker Unzueta e Jardel Silva, o guarda-redes que também jogou na Bulgária, pelo Pirin e pelo Simitli, entre 2019/20 e 2020/21, disse querer ajudar os minhotos a "jogar sempre para ganhar".

"Está tudo a correr muito bem, as pessoas foram muito amáveis e estou a sentir-me muito bem aqui. Vamos jogar sempre para ganhar. Jogar na I Liga fora do meu país é uma experiência nova. Quero passar bons momentos com a equipa", realçou, em declarações ao sítio oficial dos nortenhos.